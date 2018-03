Jundiaí derrota Guarulhos no basquete O Jundiaí venceu o Guarulhos por 77 a 74 (39 a 43), nesta segunda-feira à noite, no Ginásio Municipal Paschoal Thomeu, em Guarulhos, pela sexta rodada do turno da primeira fase do Campeonato Paulista Feminino de Basquete. Luciana, com 27 pontos, e Patrícia, com 23, ambas do Jundiaí, foram as cestinhas da partida. Pelo lado de Guarulhos, Leila, com 18 pontos, foi a maior pontuadora.