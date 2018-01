Jundiaí tenta a primeira vitória na NLB Cinco jogos e cinco derrotas. O Tahitian Noni/Jundiaí, comandado pelo técnico Marcel de Souza, busca sua primeira vitória na Nossa Liga de Basquete (NLB) ? que organiza um campeonato brasileiro realizado em paralelo ao Nacional Masculino, da Conferação Brasileira de Basquete. Jundiaí joga nesta quinta-feira, fora de casa, contra o São José dos Pinhais, às 20 horas, no ginásio Ney Braga. O time de Marcel foi criado recentemente para disputar a NLB e é formado por jovens inexperientes. Nas duas últimas partidas a equipe de Jundiaí ficou próxima de conhecer a primeira vitória. Contra a Uniara/Lupo, de Araraquara, perdeu por uma diferença de dois pontos (97 a 95), com a chance de definir na última bola. Contra a AD Guarujá perdeu por quatro pontos (103 a 107). Na visão do experiente Marcel de Souza, técnico do Tahitian Noni/Jundiaí, a receita para chegar a primeira vitória continua sendo a mesma: o trabalho. ?Temos um time jovem, formado recentemente, com isso temos que trabalhar bastante o aspecto tático e físico. Só assim, podemos apresentar melhoras gradativas e pensar no primeiro resultado positivo?, analisa. Já com relação ao adversário, o ex-camisa 11 da seleção brasileira, campeão pan-americano em Indianápolis em 1987, ao lado de Oscar, terá o pivô Bruno Eduardo Tavares, de 24 anos, 2,05 m. Na classificação da Conferência Sul, o São José dos Pinhais, do Paraná, soma 15 pontos, em nove jogos (6 vitórias e 3 derrotas). Ulbra/Torres ainda não perdeu; Hebraica (SP), Corinthians (RS) e Araraquara têm apenas uma derrota.