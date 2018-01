Justiça obriga CBB a incluir 6 times no Nacional A Confederação Brasileira de Basquete acatou hoje a liminar da juíza Maria Luíza Niederauer, da 46ª Vara Cível do Rio de Janeiro, que obriga a entidade a incluir, em 48 horas, Araraquara, Casa Branca, Limeira, Rio de Janeiro, São José dos Pinhais e Ulbra/Mogi no Campeonato Nacional Masculino. O advogado da CBB, João Carlos Gomes Ferreira, promete entrar com recurso na terça-feira. ?Nós ainda temos recurso que será julgado. Quero ver se esses times vão entrar mesmo, porque eu duvido que eles tenham elenco para disputar duas competições ao mesmo tempo. Só pode ser coisa do ridículo do Oscar?, ironizou o advogado. O recurso será encaminhado à 16ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O argumento do advogado da CBB é que os times não cumpriram o prazo de inscrição para participar do campeonato. ?Um mês depois de encerradas as inscrições eles vêm com essa palhaçada??, reclamou. A maioria dos clubes não quer entrar no Nacional ? o único representante dos ?excluídos? seria o Rio de Janeiro, de olho na disputa da Liga Sul-Americana, da qual teria direito de participar por ter vencido a última edição do Nacional. No entanto, a entrada do time carioca na competição excluiria o Brasília, quarto colocado no último Campeonato Nacional ? entram só três equipes. A CBB indicou Uberlândia, Ribeirão Preto e Brasília e deixou fora o Rio de Janeiro, que não se inscreveu a tempo. Em nota oficial, hoje, a CBB confirmou a ação do advogado da entidade. ?A Confederação Brasileira de Basquete cumpriu, conforme decisão da Juíza da 46ª Vara Civil da Comarca do Rio de Janeiro, a inclusão das equipes do Grajaú Country (RJ), Keltek Basketball (PR), Telemar/Rio de Janeiro (RJ), Ulbra/Torres (RS), Uniara/Araraquara (SP) e Winner/Limeira (SP) no Nacional de Basquete.? A primeira rodada do turno do novo ?Grupo C? está prevista para 18 de fevereiro, com os seguintes jogos: Telemar/Rio de Janeiro e Grajaú Country, no Rio; Uniara/Araraquara e Keltek Basketball, em Araraquara; e Ulbra/Torres e Winner/Limeira, em Torres. Nesta sexta-feira, cinco jogos, todos às 20h, serão realizados pelo Nacional Masculino de Basquete: Dix Amico/Paulistano e Santo André, na Capital; Assis e Ajax, em Assis; COC/Ribeirão e Recife, em Ribeirão Preto; Franca e Universo/BRB, em Franca; e Pitágoras/Minas e Pinheiros, em Belo Horizonte.