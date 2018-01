Juvenil disputa 5º lugar no basquete A seleção brasileira feminina de basquete está fora da semifinal do Mundial Juvenil, na cidade de Brno, na República Checa. O Brasil perdeu hoje para a Rússia por 80 a 63 e disputará do quinto ao oitavo lugar, no fim de semana. Amanhã, fechando a fase de classificação, o Brasil enfrenta a Lituânia, às 10h30 (de Brasília). Austrália, República Checa, Rússia e Estados Unidos são as semifinalistas. Já a seleção masculina principal, sob o comando do técnico Hélio Rubens Garcia, disputa o Sul-Americano de Valdívia, Chile, a partir de sexta-feira.