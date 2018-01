K. Bryant lidera vitória dos Lakers Kobe Bryant fez a diferença mais uma vez na vitória fora de casa do Los Angeles Lakers sobre o Utah Jazz por 93 a 87, na noite desta quarta-feira, pela NBA. Ele marcou 40 pontos, entre eles os pontos finais, conseguindo assim ser o cestinha dos Lakers pela sétima partida consecutiva. Além disso, Bryant, ao lado de Wilt Chamberlain, nos anos 60, conseguiu nesta temporada o recorde de marcar mais de 35 pontos em 11 partidas seguidas. O resultado deixa o Los Angeles ainda mais próximo do quarto colocado na Divisão do Pacífico, o Phoenix Suns, que foi derrotado esta noite pelo Houston Rockets por 107 a 89. Os Suns somam 30 vitórias e 25 derrotas, seguidos pelos Lakers, com 29 vitórias e 25 derrotas. O Utah Jazz mantém o quarto lugar na Divisão do Meio-Oeste, com 32 vitórias em 54 jogos. Outros resultados desta quarta: Detroit 89 x 84 Toronto New Orleans 87 x 75 Washington Minnesota 85 x 77 Denver Philadelphia 110 x 82 Chicago Seattle 103 x 94 Nueva York Portland 125 x 98 Golden State L.A. Clippers 110 x 104 Milwaukee