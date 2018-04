Karina é trunfo da Unimed em S. André A Unimed/Americana perdeu o título dos Jogos Abertos do Interior, no ano passado, para Santo André. Mas a pivô Karina estava em casa, sem clube, vendo o jogo pela TV. Meses após, Karina pode ser a arma de Americana para ?vingar? a derrota. Com mais consistência no jogo sob o garrafão, Santo André recebe Americana, neste sábado, às 20h30, no Ginásio Pedro Del?Antônia, no primeiro jogo da série melhor-de-cinco que define o campeão paulista de basquete feminino.