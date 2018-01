Karina negocia com novo patrocinador Diretora e também jogadora do time de basquete feminino de Jundiaí, Karina está fazendo um certo mistério na cidade sobre um possível novo patrocínio para a equipe. Pelas dicas que a atleta tem dado, tudo indica que o próximo investidor do time será a Telefônica. Karina não diz diretamente quem será a patrocinadora, mas solta frases como: ?É uma empresa multinacional espanhola, que cresceu muito entre um ano, um ano e meio.? A atleta garante que faltam poucos detalhes para o acerto, apenas a assinatura no Exterior, e em poucos dias as informações serão divulgadas para a imprensa. O time, que foi segundo no Campeonato Paulista e sexto no Nacional, passará por mudanças radicais: a própria Karina não será mais a diretora do time ? o cargo será ocupado pela ex-jogadora Branca. O técnico será Edson Ferreto, que na temporada passada comandou a Unimed/Ourinhos. Karina também teria adiantado o contrato fechado com as três irmãs Luz: Cíntia, Silvia e Helen. Até mesmo o início dos treinamentos já estão marcados: 10 de agosto, visando à competição estadual, que começa em setembro.