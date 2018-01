Keltek passa pela Hebraica e vai às quartas na Nossa Liga A Keltek venceu a Hebraica por 98 a 86, em São José dos Pinhais, no Paraná, na única partida da Nossa Liga masculina de basquete marcado para esta segunda-feira. Com o resultado, o time paranaense fechou o confronto válido pelas oitavas-de-final da competição em 2 a 1. Nas quartas-de-final, a Keltek terá pela frente o Liberty Seguros/Casa Branca. Três séries das quartas-de-final já estão definidas. As outras duas são Ulbra/Torres x Cetaf, e Winner/Limeira x Paysandu/Horizonte. O único confronto que falta ser conhecido é entre a Uniara/Lupo/Araraquara e o vencedor de Telemar/Rio de Janeiro e AD Guarujá. O time carioca vence por 1 a 0.