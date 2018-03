Kevin Durant é o novato da temporada da NBA

O ala Kevin Durant, do Seattle Supersonics, foi eleito o novato da temporada da NBA, de acordo com comunicado divulgado pela liga nesta quinta-feira. Durant é o primeiro jogador do Seattle a receber tal prêmio, que foi conquistado com 545 pontos, deixando para trás o jogador do Atlanta Hawks, Al Horford, que somou 390 pontos. O terceiro foi o argentino Luis Scola, do Houston Rockets. Apesar da péssima campanha da equipe na temporada regular (), Durant, de 19 anos, se destacou com médias de 20,3 pontos e 2,4 assistências em 80 partidas que participou. Durant foi o cestinha de sua equipe em 47 dos 82 jogos da temporada regular. Sua principal atuação foi no dia 16 de abril, contra o Golden State Warriors, anotando 42 pontos. MUDANÇA O prêmio recebido por Durant não deve ser suficiente para manter o time dos Supersonics em Seattle. A direção da franquia acertou tudo para levá-la para Oklahoma. Agora, falta apenas a aprovação das outras 29 franquias e o aval da comissão da NBA.