Kevin Durant marca 46 pontos e Thunder bate Portland Trail Blazers

OKLAHOMA - O ala Kevin Durant teve mais uma atuação de gala na rodada de terça-feira da NBA. Depois de anotar 54 pontos sexta-feira passada, contra o Golden State Warriors, o astro voltou a impressionar ao anotar 46 pontos na importante vitória do Oklahoma City Thunder sobre um de seus principais concorrentes da Conferência Oeste, o Portland Trail Blazers, por 105 a 97, em casa.

Acostumado a grandes atuações, Durant parece estar vivendo a melhor fase da carreira nas últimas partidas. Com a exibição diante do Blazers, o jogador chegou ao oitavo jogo consecutivo marcando ao menos 30 pontos. De quebra, fez seu Thunder ultrapassar justamente o rival de Portland na segunda posição da Conferência Oeste, com 32 vitórias contra 31.

O Blazers liderava a partida de terça até três minutos para o fim, quando Durant começou seu show particular. Foram 11 pontos para ele nos últimos três minutos e meio, sendo nove em bolas de três consecutivas, todas diante de uma boa defesa de Nicolas Batum, que minaram qualquer possibilidade de vitória do adversário.

Além de Durant, o Thunder contou com os 15 pontos de Reggie Jackson para vencer. Do outro lado, LaMarcus Aldridge mostrou porque tem sido um dos principais jogadores da temporada ao anotar 29 pontos e 10 rebotes. Wesley Matthews ainda contribuiu com 21 pontos, mas não foi o suficiente.

Outro astro que brilhou na rodada foi LeBron James. Ele anotou 29 pontos e oito rebotes para levar o Miami Heat à vitória sobre o Boston Celtics por 93 a 86, em casa. A partida esteve equilibrada até os últimos dois minutos, quando Rajon Rondo errou lances livres cruciais e os anfitriões abriram a vantagem necessária para vencer.

LeBron marcou 11 de seus 29 pontos no último período. Ele teve a ajudar de Chris Bosh, autor de 16 pontos, para liderar a vitória. Pelo Celtics, Brandon Bass foi o cestinha, com 15 pontos, mas Kris Humphries também se destacou, ao anotar 14 pontos e 13 rebotes.

Nos outros jogos da noite, o Brooklyn Nets recebeu o Orlando Magic e venceu por 101 a 90 graças aos 18 pontos de Andray Blatche. Fora de casa, o Sacramento Kings contou com a exibição de gala de Rudy Gay, autor de 41 pontos, para bater o New Orleans Pelicans por 114 a 97. Já o Minnesota Timberwolves derrotou o Utah Jazz por 112 a 97 com 19 pontos de Corey Brewer.

Confira os jogos desta quarta-feira na NBA:

Charlotte Bobcats x Los Angeles Clippers

Cleveland Cavaliers x Chicago Bulls

Orlando Magic x Atlanta Hawks

Toronto Raptors x Dallas Mavericks

Washington Wizards x Boston Celtics

New York Knicks x Philadelphia 76ers

Houston Rockets x Sacramento Kings

Milwaukee Bucks x Detroit Pistons

San Antonio Spurs x Oklahoma City Thunder

Phoenix Suns x Indiana Pacers