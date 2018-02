Kevin Garnett acaba com seqüência histórica do Suns O ala-pivô Kevin Garnett, do Minnesota Timberwolves, provou sua condição de astro e, com uma grande atuação, se encarregou de acabar com a seqüência de 17 vitórias do Phoenix Suns, enquanto a grande surpresa negativa da rodada da NBA foi o Denver Nuggets, que após a grande expectativa gerada pela dupla formada por Carmelo Anthony e Allen Iverson perdeu em casa para o carrasco dos favoritos ao título da temporada, o Charlotte Bobcats. Garnett se destacou em todos os aspectos do jogo, anotando 44 pontos e pegando 11 rebotes para levar o Timberwolves a ganhar por 121 a 112. O Suns sofreu a sua primeira derrota em 2007. O ala-pivô do Minnesota anotou 15 pontos no último quarto. O jogo marcou também a estréia do novo treinador interino da equipe, Randy Wittman. Pelo Suns o destaque foi o armador Raja Bell, com 26 pontos, cestinha do Phoenix, que tentava igualar a quarta seqüência de vitórias mais longa na história da NBA. Com um arremesso de três pontos no último segundo, Vince Carter - ala do New Jersey Nets - garantiu a vitória de sua equipe por 116 a 115 sobre o Utah Jazz, que sofreu sua segunda derrota consecutiva. Carter fez 33 pontos e aproveitou a última oportunidade após o armador Deron Williams desperdiçar um lance livre para o time de Utah. O armador Jason Kidd também se destacou com 22 pontos, 10 assistências e seis rebotes para o Nets (22-23), que empatou com o Toronto Raptors no primeiro lugar da Divisão Atlântico. Williams, com 25 pontos e cinco assistências, liderou o ataque do Jazz (29-17). No Pepsi Center, a história se repetiu. O Bobcats, com o ala Gerald Wallace como líder, surpreendeu um dos favoritos ao título da temporada, o Denver Nuggets, vencendo por 105 a 101. Wallace anotou 25 pontos, pegou 13 rebotes e deu um toco espetacular no ala Carmelo Anthony no último minuto. Já o Nuggets (22-20), com três derrotas seguidas, está em crise. Iverson, com 31 pontos e oito assistências, liderou o ataque da equipe de Denver. Outros resultados da rodada da NBA: Atlanta Hawks 93 x 83 Orlando Magic New Orleans Hornets 103 x 91 Portland Trail Blazers Memphis Grizzlies 124 x 117 Sacramento Kings Houston Rockets 105 x 84 Philadelphia 76ers