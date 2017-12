Kevin Garnett é eleito o melhor da NBA A NBA finalmente se rendeu ao talento de Kevin Garnett. O astro do Minnesota Timberwolves foi eleito nesta segunda-feira o MVP (Most Valuable Player - jogador mais valioso) da temporada regular da liga norte-americana de basquete. E de maneira arrasadora. Dos 123 votos de jornalistas que cobrem o campeonato e participam da eleição, ele recebeu 120 como o melhor do ano. Assim, Garnett impediu o tricampeonato de Tim Duncan, pivô do San Antonio Spurs que foi o MVP nas duas últimas temporadas e ficou em segundo lugar na disputa desse ano. O terceiro colocado foi Jermaine O?Neal, que liderou o Indiana Pacers na melhor campanha da NBA. Garnett está em sua 9ª temporada na liga, todas pelo Minnesota, que o contratou em 1995, com 19 anos, direto do colégio, sem que ele passasse antes pela universidade. A aposta mostrou ser acertada. Tanto que, dessa vez, os Timberwolves finalmente conseguiram passar para a segunda rodada dos playoffs e, depois de terem sido os melhores da Conferência Oeste, despontam como favoritos ao título. Os números de Garnett são impressionantes. Na temporada regular, conseguiu uma média de 24,2 pontos e 13,9 rebotes por partida, que o colocaram, respectivamente, na segunda e primeira posições em toda a NBA. Além disso, teve 2,17 tocos, 5 assistências e 1,46 roubos de bola. Mais ainda. Com a média mínima de 20 pontos, 10 rebotes e 5 assistências por partida em 5 temporadas seguidas, Garnett se junta a Larry Bird como os únicos jogadores a conseguirem tal feito na história da NBA.