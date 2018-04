Kevin Garnett estréia com vitória na nova era do Boston

O ala Kevin Garnett se tornou a figura que simboliza o início de uma nova era do Boston Celtics, com uma vitória contundente na primeira partida com sua nova equipe. Jogando em casa, o Celtics mostrou o início de uma nova era do time, com Garnett como a grande figura que comandou a vitória de 103 a 83 sobre o Washington Wizards. O Celtics presenciou a estréia de Garnett e do ala-armador Ray Allen, suas novas aquisições, que não decepcionaram e confirmaram que a equipe de Boston poderia ser um dos protagonistas na nova temporada da NBA, para lutar pelo primeiro título em 21 anos. Além de Garnett e Allen, outro protagonista foi o ala Paul Pierce, que completa o novo trio da NBA que já está sendo chamado de "Big Three". O trio marcou a diferença, que deixou o Boston Celtics com marca positiva de 1 vitória e nenhuma derrota, depois de na temporada passada ter quebrado todas as marcas negativas na história da equipe, incluindo a de 18 derrotas consecutivas, e a de ser o pior da NBA (24 vitórias e 58 derrotas). Pierce liderou o ataque com 28 pontos, enquanto Garnett fez 22 pontos, 20 rebotes e cinco assistências, para estrear com seu primeiro double-double. O San Antonio Spurs - atual campeão da liga - contou com Duncan e Parker, que conseguiram 15 pontos cada, para continuar invicto com três vitórias consecutivas, após o triunfo por 96 a 80 sobre o Sacramento Kings. O Spurs têm marca de 3 vitórias e nenhuma derrota pela primeira vez desde a temporada 2000-01, quando terminaram com a melhor marca da NBA. O ala LeBron James recuperou sua condição de estrela com 45 pontos, e o San Antonio Spurs, com o protagonismo do ala Tim Duncan e do armador Tony Parker, manteve a invencibilidade na nova temporada ao conseguir a terceira vitória consecutiva. No jogo do Cleveland Cavaliers, James deixou para trás a primeira partida da temporada, quando fez apenas 10 pontos contra o Dallas Mavericks, e marcou 45 pontos para levar sua equipe à vitória por 110 a 106 contra o New York Knicks. Na partida surpresa da rodada, o Los Angeles Lakers venceu por 119 a 98 o Phoenix Suns. Fazendo um jogo coletivo, o ala-armador Kobe Bryant perdeu protagonismo, mas a equipe ganhou consistência. O Lakers (1 vitória e 1 derrota), que perdeu a partida de estréia frente ao Houston Rockets por 93 a 95 e com 45 pontos de Bryant, teve uma mudança em sua tática de jogo, e desta vez o ala-armador marcou 16 pontos, 11 rebotes e quatro assistências. Apesar de o Orlando Magic ter contado com Rashard Lewis, sua nova aquisição, o Detroit Pistons manteve seu domínio e venceu por 116 a 92. O Pistons teve como destaque o reserva Ronald Murray, que liderou o ataque com 19 pontos e conseguiu a segunda vitória consecutiva para a equipe. O novo Atlanta Hawks surpreendeu e, sob o comando do ala-armador Joe Johnson, com 28 pontos, venceu o Dallas Mavericks por 101 a 94. O Toronto Raptors também comemorou uma vitória, sobre o New Jersey Nets, por 106 a 69. A vantagem final de 37 pontos permitiu ao Raptors estabelecer marca de equipe, ao conseguir a maior diferença fora de casa, que era de 33 quando venceu o San Antonio Spurs por 125 a 92. O Denver Nuggets teve o ala Carmelo Anthony como líder do ataque, para vencer por 99 a 91 o Minnesota Timberwolves, que jogou sem Garnett após o jogador ficar 12 anos como estrela da equipe, e perdeu o jogo inaugural pela primeira vez em 13 temporadas. A ausência de uma liderança no ataque deixou o Chicago Bulls com uma derrota de 85 a 96 diante do Philadelphia Sixers, e com o pedido generalizado para que a equipe contrate Bryant. O Charlotte Bobcats deu a primeira vitória ao novo treinador, Sam Vincent, ao bater por 102 a 99 o Milwaukee Bucks. No retorno a sua sede permanente, o New Orleans Hornets teve um ataque de sete jogadores com double-double e venceu o Portland Trail Blazers por 113 a 93. O ala Danny Granger fez 25 pontos, incluindo dois quando faltavam 40 segundos para o final, e selou a vitória do Indiana Pacers sobre o Miami Heat por 87 a 85. A vitória permite ao Pacers iniciar a campanha sob seu novo treinador, Jim O'Brien, com marca de 2 vitórias e nenhuma derrota, e deixaram o Heat com marca de 2 derrotas e nenhuma vitória. O pivô Chris Kaman conseguiu 26 pontos, com 18 rebotes, e o Los Angeles Clippers ganhou por 120 a 114 sobre o Golden State Warriors, em sua estréia na nova temporada.