Kevin Garnett lidera Minnesota na NBA Kevin Garnett fez, mais uma vez, a diferença na vitória do Minnesota Timberwolves sobre o Dallas Mavericks por 92 a 83, nesta segunda-feira, em Dallas, pela NBA. Garrett anotou 31 pontos e pegou 18 rebotes. O resultado manteve o Minnesota na terceira posição da Divisão do Meio-Oeste, com 42 vitórias e 24 derrotas. O Dallas, que tem a melhor campanha desta temporada, continua na liderança da mesma Divisão. São 48 vitórias em 63 jogos. Outras duas partidas completaram a rodada desta noite. O Utah Jazz derrotou fora de casa o Miami Heat por 83 a 73. Karl Malone foi o cestinha do Jazz, com 29 pontos. A equipe é a quarta colocada na Divisão do Meio-Oeste. Em Atlanta, o Atlanta Hawks venceu o Los Angeles Clippers por 95 a 86. É a nona derrota dos Clippers nos últimos 10 jogos.