Kevin Love fratura a mão, desfalca o Cavaliers e é outra baixa no All-Star Game

Não bastasse a pressão por ser apontado como principal responsável pela má fase do Cleveland Cavaliers, Kevin Love agora terá que lidar com uma grave lesão. Nesta quarta-feira, a franquia anunciou que o jogador sofreu uma fratura na mão e, por isso, ficará afastado do basquete por cerca de dois meses.

Love fraturou a mão esquerda na derrota por 125 a 114 diante do Detroit Pistons, na noite da última terça-feira. O jogador foi submetido a exames que comprovaram a gravidade da lesão na mesma mão que ele operou em 2009, quando ainda defendia o Minnesota Timberwolves.

"Obviamente, é um golpe tremendo para nossa equipe", declarou LeBron James após a partida de quarta. "É um golpe cada vez que se perde uma estrela ou um jogador que é parte de seu núcleo. Se já temos limitações com nossos grandes nomes, agora vamos ter um elenco menor."

Love tem sido bastante criticado e recentemente foi alvo até dos jogadores, que questionaram sua postura em quadra. Ele é apontado como um dos principais responsáveis pela péssima fase do Cavaliers, que perdeu oito dos 13 jogos que fez em janeiro e está em queda na Conferência Leste.

Com o afastamento, Love também se tornou o terceiro atleta do Jogo das Estrelas a ser cortado por lesão. Antes dele, o pivô DeMarcus Cousins, com uma ruptura no tendão de Aquiles, e o armador John Wall, que passará por uma cirurgia no joelho, já haviam sido vetados do evento que acontecerá no dia 18 de fevereiro, em Los Angeles.