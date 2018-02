Kidd anota mais um 'triple-double' em triunfo do Nets

O ala Richard Jefferson, com 31 pontos, e o armador Jason Kidd, que registrou o 93.º 'triple-double' da sua carreira, foram os grandes destaques da vitória do New Jersey Nets por 100 a 95 sobre o Golden State Warriors. Kidd somou impressionantes 15 pontos, 11 rebotes e 12 assistências. O Nets (12-15), com duas vitórias, está no terceiro lugar da Divisão Atlântico. Já o Warriors (15-12), que vinha de duas vitórias seguidas, foi liderado pelo ala Stephen Jackson, com 21 pontos.