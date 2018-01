Kidd é destaque na vitória dos Nets Jason Kidd definiu com um tiro de três pontos a vitória na prorrogação do New Jersey Nets sobre o Seattle SuperSonics por 109 a 108, nesta segunda-feira, pela NBA. Kidd marcou ao todo 20 pontos, mas foi Kenyon Martin quem dominou o ataque dos Nets, com 35 pontos. A vitória mantém o New Jersey na liderança folgada da Divisão do Atlântico, com 33 vitórias e 15 derrotas. A derrota piora ainda mais a situação dos SuperSonics na Divisão do Pacífico. São 25 derrotas em 46 jogos, o que deixa o time na penúltima colocação ao lado do Golden State Warriors, que derrotou o Memphis Grizzlies por 101 a 91. Outros resultados desta segunda: Miami 99 x 79 Atlanta New Orleans 103 x 96 Boston Dallas 92 x 90 Utah Phoenix 115 x 111 Chicago