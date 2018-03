Kings batem Jazz e avançam nos playoffs O Sacramento Kings derrotou em casa o Utah Jazz por 111 a 91 e foi a primeira equipe a garantir uma vaga nas semifinais dos playoffs da NBA, com 4 vitórias em cinco jogos da série melhor-de-sete. O próximo adversário dos Kings sai do confronto entre Dallas Mavericks e Portland Trail Blazers. Os Mavericks estão na frente, com 3 a 2. A vitória do Sacramento diante do Utah já era esperada pelo retrospecto das últimas partidas. Os Kings venceram 14 dos últimos 17 confrontos. Chris Webber, mais uma vez, foi o destaque da equipe, com 26 pontos, seguido pelo iugoslavo Peja Stojakovic, que anotou 22 pontos. Pelo Jazz, os veteranos Karl Malone e John Stockton jogaram como dois novatos. Malone marcou 14 pontos e Stockton deu um show nas assistências. Os dois estiveram juntos em todos os playoffs do Utah nos últimos 18 anos. Em Dallas, o Portland Trail Blazers derrotou o Dallas Mavericks por 103 a 99 e manteve a equipe viva nos playoffs da NBA. Mesmo com a derrota, o Dallas continua na liderança, com três vitórias em cinco partidas. A próxima partida acontece em Portland, na sexta-feira. Zach Randolph foi o cestinha do Portland, com 22 pontos. Para o Dallas, o alemão Dirk Nowitzki foi o destaque, com 35. Caso consiga passar para a próxima fase dos playoffs, o Portland será a primeira equipe na história da NBA a superar uma desvantagem de 3 a 0 nos playoffs. Os Mavericks venceram as três primeiras partidas contra os Trail Blazers.