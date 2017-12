Kings batem Warriors na NBA A melhor equipe da temporada na liga norte-americana de basquete até o momento, o Sacramento Kings, venceu, na noite desta sexta-feira, o time do Golden State Warriors, em um clássico californiano disputado na cidade de Oakland, sede dos Warrriors. O placar da partida ficou em 116 a 108. Com o resultado, os Kings seguem com o melhor desempenho da temporada da NBA, e os Warriors continuam em último lugar da Divisão do Pacífico da Conferência Oeste. Confira os demais resultados da rodada: Philadelphia 76ers 110 x 102 New Jersey Nets Boston Celtics 87 x 100 Charlotte Hornets Detroit Pistons 110 x 102 Orlando Magic Chicago Bulls 90 x 81 Washington Wizards Los Angeles Lakers 96 x 84 Indiana Pacers Toronto Raptors 81 x 91 Portland TrailBlazers New York Knicks 89 x 87 Seattle SuperSonics Minnesota Timberwolves 77 x 85 San Antonio Spurs Denver Nuggets 96 x 83 Memphis Grizzlies