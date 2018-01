Kings e Jazz antecipam playoffs da NBA O Sacramento Kings derrotou nesta quarta-feira o Utah Jazz por 95 a 84, em Sacramento (EUA), terminando assim a fase classificatória da NBA em terceiro lugar da Conferência Oeste e na primeira colocação da Divisão Pacifico. O Utah terminou em sétimo no Oeste. Com isso, Kings e Jazz serão adversários nos playoffs que começam neste fim de semana. Nos últimos cinco anos, as duas equipes se encontraram três vezes na pós-temporada. Os Kings têm a vantagem de jogar a sétima e decisiva partida em casa. Passam para as semifinais da NBA as equipes que vencerem a série melhor-de-sete partidas. Confira quem enfrenta quem nos playoffs: Conferência Leste Detroit x Orlando New Jersey x Milwaukee Indiana x Boston Philadelphia x New Orleans Conferência Oeste San Antonio x Phoenix Sacramento x Utah Dallas x Portland Minnesota x L.A. Lakers Outros resultados desta quarta: Boston 99 x 92 Detroit Philadelphia 107 x 87 Washington Cleveland 96 x 86 Toronto Indiana 90 x 83 New Jersey Milwaukee 93 x 87 Orlando Minnesota 95 x 87 Memphis New Orleans 92 x 77 Atlanta Dallas 93 x 72 San Antonio Houston 89 x 84 Denver Seattle 84 x 70 Phoenix L.A. Clippers 107 x 93 Portland L.A. Lakers 117 x 111 Golden State confira a classificação final da primeira fase