Kings e Rockets vencem na NBA Apenas duas partidas foram disputadas na noite desta quinta-feira pela liga de basquete norte-americana (NBA). O Sacramento Kings venceu em casa o Dallas Mavericks, por 120 a 102. Doug Christie e Peja Stojakovic foram os cestinhas do jogo: cada um marcou 22 na vitória do Kings. Também em casa, o Houston Rockets bateu o New Orleans Hornets. Placar final: 97 a 86. Cuttino Mobley marcou 31 pontos para o Rockets (duas assistências e cinco rebotes).