Kings ficam a uma vitória da final Os Kings estão a apenas uma vitória da vaga na grande final da NBA. Depois de ganhar dos Lakers por 92 a 91, na madrugada desta quarta-feira, em casa, o time de Sacramento fez 3 a 2 na série melhor-de-sete jogos da decisão da Conferência Oeste da liga norte-americana de basquete. As duas equipes voltam a jogar na sexta-feira, em Los Angeles. Caso seja necessária, a 7ª partida será domingo, novamente em Sacramento. O herói da vitória dos Kings foi o armador Mike Bibby, que marcou a cesta decisiva a 8 segundos do final da partida. Os Lakers ainda tiveram a chance para um último arremesso, mas Kobe Bryant falhou. Com isso, o time de Sacramento conseguiu se vingar da derrota na última partida do confronto, quando Robert Horry marcou 3 pontos no último segundo e a equipe de Los Angeles ganhou por 100 a 99. Além de ter marcado a cesta decisiva, Bibby conseguiu totalizar 23 pontos na partida. Mas o cestinha dos Kings no jogo foi mesmo Chris Webber, com 29 pontos e 13 rebotes. Outro destaque da equipe de Sacramento foi o retorno do ala Peja Stojakovic, recuperado de uma contusão no tornozelo. Do lado do Lakers, o melhor foi Kobe Bryant, com 30 pontos marcados. O pivô Shaquille O?Neal também foi bem, com seus 28 pontos, mas teve que deixar o jogo a 3 minutos e 30 segundos do final, pois estourou o limite de seis faltas.