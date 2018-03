Kings levam decisão da série para Dallas O Sacramento Kings não decepcionou sua torcida e adiou a decisão da série melhor-de-sete contra o Dallas Mavericks para o sábado, em Dallas. Os Kings venceram os Mavericks por 115 a 109 e empatou por 3 a 3 uma das semifinais da Conferência Oeste da NBA. O vencedor enfrentará o San Antonio Spurs na final. Peja Stojakovic foi o cestinha do Sacramento, com 24 pontos. Destaque também para Doug Christie, que pegou nove rebotes e anotou 20 pontos. Em 52 anos, os Kings nunca venceram um campeonato da NBA. Para o Dallas, Nick Van Exel e Dirk Nowitzki lideram as cestas, com 35 e 21 pontos, respectivamente.