Kings não pouparam os anfitriões Nets O Sacramento Kings derrotou na noite desta quinta-feira o New Jersey Nets por 118 a 82 e quebrou uma seqüência de 10 vitórias consecutivas dos Nets. Esta foi a quarta vitória seguida dos Kings. O cestinha foi o iugoslavo Predrag Stojakovic, com 24 pontos. O Sacramento continua na liderança isolada da Divisão do Pacífico, com 27 vitórias e 9 derrotas. A derrota do New Jersey também interrompeu 13 partidas sem perder em casa. Esta foi a segunda derrota dos Nets diante de sua torcida nesta temporada. Mas o resultado negativo não tirou a equipe da liderança folgada na Divisão do Atlântico. São 26 vitórias e 10 derrotas, seis vitórias a mais que o Boston Celtics, o segundo colocado. Na outra partida desta quinta, o Portland Blazers bateu o San Antonio Spurs por 90 a 87.