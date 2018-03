Kings, Pacers e Nets vencem na NBA Três partidas foram disputadas na noite desta terça-feira pelos playoffs da liga de basquete norte-americana (NBA). O Sacramento Kings derrotou em casa o Dallas Mavericks, por 83 a 79. Em Indiana, o Pacers bateu o Boston Celtics por 103 a 90. E no outro jogo da noite, o New Jersey Nets derrotou o New York Knicks. Placar final: 99 a 81.