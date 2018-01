Kings passam pelos Knicks na NBA Jogando em casa, e depois de estar perdendo até o último quarto do jogo, a equipe do Sacramento Kings conseguiu se recuperar e vencer o time do New York Knicks na noite desta sexta-feira, pelo placar final de 116 a 115. O destaque da partida foi Mike Bibby, que marcou quarenta pontos para a equipe da Califórnia. Confira os demais resultados da noite: Toronto Raptors 103 x 100 Washington Wizards Philadelphia 76ers 103 x 85 Atlanta Hawks Indiana Pacers 95 x 94 Dallas Mavericks Boston Celtics 112 x 100 Orlando Magic Milwaukee Bucks 92 x 90 Los Angeles Clippers Minnesota Timberwolves 113 x 119 Houston Rockets (na prorrogação) Portland TrailBlazers 101 x 89 Charlotte Bobcats Golden State Warriors 90 x 82 New Orleans Hornets