Kings vence Pistons por 105 a 95 pela NBA

O Sacramento Kings venceu, neste domingo, em casa, o Detroit Pistons por 105 a 95, em partida da temporada regular da NBA. Veja também: Lakers vence com tranqüilidade o Chicago Bulls pela NBA O armador esloveno Beno Udrih ficou com o destaque do Kings (4-6), com 23 pontos e seis assistências, enquanto o ala-armador Kevin Martin converteu outros 19 pontos. O cestinha do Pistons (6-4) foi mais uma vez o ala Tayshaun Prince, com 19 pontos, enquanto o pivô Rasheed Wallace contribuiu com outros 17 e pegou 12 rebotes, deixando a quadra com um "double double".