Kings vence Spurs e mantém chances de classificação O armador Mike Bibby, autor de 31 pontos e oito assistências, foi fundamental na vitória do Sacramento Kings por 97 a 87 frente ao San Antonio Spurs, fora de casa. O resultado aumenta as chances de classificação da equipe californiana para a fase final da NBA. O Kings tem 39 vitórias e 37 derrotas na temporada e está no oitavo lugar, enquanto o Spurs, com 58 vitórias e 17 derrotas, se mantém na liderança da Conferência Oeste e da Divisão Sudoeste. Outros resultados Philadelphia Sixers 92 x 99 Chicago Bulls Orlando Magic 108 x 105 Milwaukee Bucks Atlanta Hawks 101 x 99 Minnesota Timberwolves Indiana Pacers 111 x 103 Toronto Raptors Boston Celtics 91 x 108 Washington Wizards New York Knicks 96 x 94 Cleveland Cavaliers New Orleans Hornets 114 x 109 Golden State Warriors (após uma prorrogação) Portland Trail Blazers 76 x 75 Houston Rockets Phoenix Suns 105 x 119 Los Angeles Clippers