Kings vencem 10ª consecutiva na NBA O Sacramento Kings venceu os Nuggets nesta madrugada de quarta-feira, por 112 a 107, em seu décimo triunfo consecutivo na NBA, graças à atuação de Doug Christie, com 21 pontos marcados, Peja Stojakovic, com 29, e Chris Webber, com 21 e 12 rebotes. Confira os resultados da rodada: Boston 101 x 100 Nova York Toronto 109 x 103 Houston Nova Jersey 111 x 67 Washington Milwaukee 105 x 100 Indiana Utah 95 x 80 Seattle Portland 108 x 99 Phoenix Miami 102 x 96 L.A. Lakers Golden State 117 x 88 Cleveland