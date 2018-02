Kings vencem Blazers na NBA O iugoslavo Peja Stojakovic foi o destaque na vitória fora de casa do líder da Divisão do Pacífico da Conferência Oeste, Sacramento Kings, frente à equipe do Portland Trail Blazers, por 113 a 104. Stojakovic marcou 30 pontos. Confira os demais resultados da noite: Atlanta Hawks 92 x 89 Indiana Pacers New Jersey Nets 107 x 99 Memphis Grizzlies Chicago Bulls 100 x 98 New York Knicks Milwaukee Bucks 93 x 85 New Orleans Hornets Dallas Mavericks 102 x 95 Phoenix Suns Utah Jazz 88 x 73 Los Angeles Clippers Denver Nuggets 90 x 80 Boston Celtics