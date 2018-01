Kings vencem e lideram a série na NBA Mesmo jogando em Los Angeles, o Sacramento Kings derrotou o Lakers por 103 a 90 e fez 2 a 1 na série melhor-de-sete jogos da final da Conferência Oeste da NBA. As duas equipes voltam a jogar domingo, no mesmo local, o ginásio Staples Center, em busca de uma vaga na grande final da liga norte-americana de basquete. Com um bom jogo de equipe e excelentes atuações de Chris Webber e Mike Bibby, os Kings dominaram completamente o terceiro jogo da série. Enquanto Webber marcou 26 pontos, pegou 9 rebotes e deu 6 assistências, Bibby garantiu mais 24 pontos para o time de Sacramento. Do lado do Los Angeles, Kobe Bryant mostrou estar recuperado de uma indisposição estomacal e fez 22 pontos. Já o pivô Shaquille O?Neal marcou outros 20 pontos e apanhou 19 rebotes para o Lakers. A vitória do Sacramento foi marcante, principalmente porque o time de Los Angeles havia perdido apenas duas vezes nas últimas 17 partidas disputadas em casa. ?Mostramos que somos uma equipe vencedora. Desta vez, não permitimos que os Lakers mostrassem seu ?showtime??, comemorou Chris Webber. ?Eles nos deram uma grande lição de basquete desde o começo da partida?, reconheceu o técnico do Lakers, Phil Jackson.