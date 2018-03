Kings vencem fora de casa os Mavericks O Sacramento Kings não se importou com a torcida adversária e derrotou fora de casa o Dallas Mavericks por 124 a 113 pela primeira partida da série melhor-de-sete das semifinais da NBA. As duas equipes voltam a se enfrentar em Dallas na quinta-feira. Peja Stojakovic e Chris Webber foram os destaques dos Kings. Stojakovic fez 26 pontos e Webber marcou 24. Foi a primeira partida do Sacramento em seis dias, quando eliminou o Utah Jazz nas quartas-de-final por 4 a 1. O Dallas, que terminou a fase classificatória com a melhor campanha ao lado do San Antonio Spurs, tem um retrospecto desfavorável diante dos Kings. São oito derrotas nas últimas dez partidas. Os Mavericks sentiram no placar a noite pouco inspirada do seu maior astro, o alemão Dirk Nowitzki, que marcou apenas 18 pontos. Os cestinhas foram Steve Nash, Michael Finley e Nick Van Exel, todos com 20 pontos cada.