Kings vencem Mavericks por um triz O iugoslavo Peja Stojakovic marcou 36 pontos e liderou o Sacramento Kings na vitória sobre o Dallas Mavericks por 126 a 124, na noite desta quinta-feira, pela NBA. A partida entre o líder da Divisão do Meio-Oeste e do Pacífico e das duas equipes com a melhor campanha desta temporada não poderia ter tido um final mais emocionante. Com menos de um segundo para o fim do jogo, Keon Clark acertou uma cesta e deu a sexta vitória seguida dos Kings sobre os Mavericks, três só nesta temporada. O Sacramento continua líder no Pacífico, com 41 vitórias e 18 derrotas. O mesmo acontece com o Dallas, que ainda mantém a melhor campanha, são apenas 14 derrotas em 58 partidas. Jordan - Outra partida disputadíssima foi a vitória, na prorrogação, do Washington Wizards sobre o Houston Rockets por 100 a 98. Michael Jordan foi mais uma vez o cestinha dos Wizards, com 35 pontos, seguido por Jerry Stackhouse, com 28. O resultado deixou o Washington na oitava colocação, ao lado do Milwaukee Bucks, na Conferência Leste. Ambos com 28 vitórias e 29 derrotas. O Houston está em nono lugar na Conferência Oeste, com 30 vitórias e 28 derrotas. Na outra partida da noite, o Los Angeles Lakers derrotou em casa o Detroit Pistons por 95 a 85. Shaquille O´Neal fez 35 pontos e Kobe Bryant, 30. Foi a sexta vitória consecutiva dos Lakers.