Kings vencem os Wizards na NBA O Sacramento venceu ontem o Washington, por 109 a 93, e manteve a liderança da Divisão do Pacífico, com 39 vitórias e 12 derrotas. Os destaques dos Kings foram os jogadores Predrag Stojakovic e Chris Webber, que juntos marcaram 41 pontos. Das 28 vezes que jogou em casa, os Kings perderam apenas uma partida na atual temporada da NBA. Pelos Wizards, Michael Jordan esteve apagado e marcou 16 pontos, nos 33 minutos que permaneceu em quadra. Esta é a segunda derrota consecutiva do Washington, que soma agora 26 vitórias e 23 derrotas, na Divisão do Atlântico. Outros resultados desta quinta-feira: Utah 98 x 91 Philadelphia Detroit 85 x 80 New Jersey Denver 100 x 85 Memphis L.A. Lakers 92 x 87 Seattle San Antonio 89 x 76 Clippers