Kings vencem Phoenix e cercam Lakers A vitória do Sacramento Kings contra o Phoenix Suns por 118 a 112, na madrugada de sábado, deixou a equipe próxima do líder da Divisão do Pacífico, o Los Angeles Lakers. O destaque da partida foi Chris Webber ao marcar 36 pontos - sua melhor atuação na temporada -, além de conseguir dez rebotes e sete assistências. Desde janeiro de 2000, os Kings não venciam seis jogos consecutivos e a equipe deve muito a Pedja Stojakovic e a Doug Christie. Confira os resultados dos demais jogos da rodadada NBA: Minnesota 112 x 96 Atlanta, Nova Jersey 89 x 80 Charlotte, Detroit 101 x 91 Cleveland, Boston 90 x 81 Nova York, Orlando 118 x 109 Golden State, Utah 113 x 111 Chicago, San Antonio 105 x 103 Dallas, Indiana 81 x 79 Houston, Portland 96 x 88 Philadelphia e Clippers 86 x 83 Milwaukee.