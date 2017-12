Kings vencem Raptors por 95 a 86 Mike Bibby e Doug Christie marcaram 20 pontos cada um na vitória do Sacramento Kings sobre o Toronto Raptors por 95 a 86. O time de Sacramento conseguiu uma grande vantagem no primeiro tempo, que compensou o pobre desempenho na segunda metade do jogo. Vlade Divac fez 14 ponots e Bobby Kackson, outros 13 para os Kinks. Keon Clark fez 13 pontos e foi quem mais marcou no time dos Raptors.