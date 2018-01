Kirilenko leva Jazz à vitória sobre o Lakers Em Los Angeles, com 23 pontos do ala russo Andrei Kirilenko, o Utah Jazz bateu o Lakers, desfalcado de sua estrela Kobe Bryant, por 98 a 94. Outro destaque foi o turco Mehmet Okur, que marcou outros 16 pontos, além de garantir oito rebotes. O Miami Heat começou bem o ano de 2006 com uma vitória por 97 a 70 sobre o Minnesota Timberwolves. O destaque ficou para o trio Dwyane Wade, Shaquille O´Neal e Alonzo Mourning. Com os três inspirados, sobraram poucas chances para o ala Kevin Garnett, do Minnesota, que anotou apenas 11 pontos. Em Portland, o Los Angeles Clippers passou pelo Trail Blazers por 100 a 94. Cuttino Mobley, com 23 pontos, e Sam Cassel, com mais 22, foram os nomes da noite.