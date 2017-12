Klay Thompson faz 45 pontos e Warriors batem os Mavericks

Além de contar com o melhor jogador da NBA na atualidade, o Golden State Warriors possui um elenco capaz de substituir seu protagonismo quando ele não está em seus melhores dias. Na noite da última quarta-feira, por exemplo, Stephen Curry foi bastante discreto, mas Klay Thompson apareceu para marcar 45 pontos e garantir o tranquilo triunfo por 127 a 107 sobre o Dallas Mavericks.

O resultado ampliou a invencibilidade do Warriors em casa para 40 partidas, incluindo 22 nesta temporada. A equipe tem a melhor campanha da NBA e lidera o Oeste com incríveis 42 vitórias em 46 jogos. Uma das derrotas havia sido justamente para o rival de Dallas, em jogo no qual Curry foi desfalque. O Mavericks, por sua vez, segue na briga por uma vaga nos playoffs e é o sexto da conferência, com 26 triunfos.

Na quarta, os texanos não tiveram seu principal jogador, Dirk Nowitzki, poupado, e o Warriors aproveitou para atropelar, abrindo grandes vantagens no primeiro e no terceiro quartos. Além dos 45 pontos de Thompson, o time contou com 14 e nove assistências de Curry e seis pontos de Leandrinho. Pelo Mavericks, destaque para os 23 pontos e sete rebotes de Chandler Parsons.

Segundo melhor time da temporada, o San Antonio Spurs se recuperou do atropelamento sofrido diante do próprio Warriors e arrasou o Houston Rockets, também ampliando a sequência invicta em casa, agora em 34 partidas. Se havia perdido por 30 pontos na segunda-feira, venceu por 31 o rival texano: 130 a 99.

Motivado a se recuperar, o Spurs contou com dia bastante inspirado de LaMarcus Aldridge, autor de 25 pontos e 10 rebotes, além de boas atuações de Kawhi Leonard e Danny Green, cada um com 18 pontos. Pelo Rockets, James Harden foi o cestinha, com 20 pontos. Foi a 39.ª vitória do time de San Antonio, contra 25 do Houston, o sétimo do Oeste.

Em terceiro no Oeste está o Oklahoma City Thunder, que suou, mas derrotou o Minnesota Timberwolves por 126 a 123, com 27 pontos e nove rebotes de Kevin Durant, além de 24 pontos, 15 assistências e oito rebotes de Russell Westbrook. O quarto é o Los Angeles Clippers, que também teve dificuldade, mas bateu o Atlanta Hawks, terceiro do Leste, por 85 a 83, com 21 pontos de Jamal Crawford.

Tiago Splitter teve atuação bastante discreta, ficou somente 11 minutos em quadra e marcou dois pontos. Outro que passou sem destaque na quarta foi Raulzinho, que sequer pontuou no triunfo de seu Utah Jazz sobre o Charlotte Hornets por 102 a 73.

Outro brasileiro que atuou foi Anderson Varejão, que ficou em quadra por 11 minutos e marcou seis pontos na tranquila vitória do Cleveland Cavaliers sobre o fraco Phoenix Suns por 115 a 93, em casa. LeBron James, com 21 pontos e nove assistências, e Kevin Love, com 21 pontos e 11 rebotes, foram os destaques.

Confira os resultados de quarta-feira na NBA:

Cleveland Cavaliers 115 a 93 Phoenix Suns

Boston Celtics 111 x 103 Denver Nuggets

Detroit Pistons 110 x 97 Philadelphia 76ers

Atlanta Hawks 83 x 85 Los Angeles Clippers

Minnesota Timberwolves 123 x 126 Oklahoma City Thunder

San Antonio Spurs 130 x 99 Houston Rockets

Utah Jazz 102 x 73 Charlotte Hornets

Golden State Warriors 127 x 107 Dallas Mavericks

Acompanhe as partidas da NBA nesta quinta-feira:

Indiana Pacers x Atlanta Hawks

Washington Wizards x Denver Nuggets

Toronto Raptors x New York Knicks

Memphis Grizzlies x Milwaukee Bucks

New Orleans Pelicans x Sacramento Kings

Los Angeles Lakers x Chicago Bulls