Knicks apresenta Mike D'Antoni para a próxima temporada

O New York Knicks, que fez uma das piores campanhas de sua história na NBA, apresentou o técnico Mike D'Antoni, que estava no Phoenix Suns, para voltar às grandes temporadas. A chegada do novo treinador tinha sido anunciada no último sábado, mas ele só foi apresentado nesta terça-feira. Seu contrato é de quatro temporadas. "Estudei o elenco do Knicks e estou convencido de que terei êxito com ele", afirmou D'Antoni em sua primeira entrevista coletiva no Madison Square Garden. A equipe de Nova York não vai aos playoffs há sete temporadas, além de terminar com mais derrotas que vitórias em todas. O Bulls também queria o treinador, mas ofereceu menos dinheiro que o Knicks. Ele chega para o cargo de Isiah Thomas, demitido após a temporada regular. D'Antoni, eleito melhor treinador de 2005, terá como principal missão recuperar o armador Stephon Marbury, que ganhou mais destaque pelas confusões fora de quadra que por boas atuações.