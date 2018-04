Knicks demite técnico após o fim da temporada regular da NBA

O New York Knicks vai abrir a pós-temporada da NBA com a busca por um treinador. A equipe anunciou nesta quinta-feira a demissão do técnico Jeff Hornacek, confirmando a decisão no dia seguinte ao triunfo sobre o Cleveland Cavaliers pela rodada final do campeonato.

O Knicks fechou a temporada regular com 29 triunfos em 82 jogos, perdendo mais de 50 partidas e não se classificando aos playoffs nas duas temporadas em que esteve sob o comando de Hornacek.

"Jeff é um verdadeiro profissional que trabalhou incansavelmente para esta organização nas duas últimas temporadas", disseram o presidente do Knicks, Steve Mills, e o gerente geral Scott Perry em um comunicado. "Nós sinceramente apreciamos seus esforços e contribuições consideráveis para a equipe e desejamos sucesso nos seus futuros trabalhos".

Hornacek teve retrospecto de 60 vitórias e 104 derrotas e ainda tinha um ano de contrato. Ele foi o primeiro técnico demitido depois que a temporada regular da NBA terminou, levando o Knicks a buscar seu 11º treinador diferente desde que Jeff Van Gundy deixou o time na temporada 2001/2002.

O Knicks começou surpreendentemente bem a temporada, com 16 vitórias e 13 derrotas. Porém, caiu de rendimento durante o campeonato e desmoronou completamente depois de Kristaps Porzingis romper o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em 6 de fevereiro.

Com passagens por Phoenix Suns, Philadelphia 76ers e Utah Jazz como jogador, Hornacek que teve a sua camisa aposentada pela equipe de Salt Lake City. Como técnico, comandou o time do Arizona antes de chegar ao Knicks.