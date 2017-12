Knicks e Lakers vencem na NBA O New York Knicks venceu nesta terça-feira o Toronto Raptors por 102 a 94. O cestinha da partida foi Allan Houston, que marcou 34 pontos para os Knicks. Em Los Angeles, os Lakers mantêm a ótima fase na temporada e ganham do Philadelphia Sixers por 88 a 82. Mais uma vez o destaque do Philadelphia foi Allen Iverson, com 31 pontos. Com a vitória, os Lakers continuam com a melhor campanha da NBA deste ano. São 20 vitórias e 4 derrotas, seguidos de perto pelo San Antonio Spurs, com 20 vitórias e cinco derrotas.