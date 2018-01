Knicks fazem 2 a 1 no playoff O New York Knicks, com Allan Houston, Latrell Sprewell e Glenn Rice, venceu, neste domingo, o Toronto Raptors, de Vince Carter, por 97 a 89 e abriu 2 a 1 de vantagem na série melhor-de-cinco do playoff da Conferência do Leste da NBA. Allen Iverson, com 32 pontos, também permitiu ao Philadephia Sixers recuperar a vantagem (2 a 1), sábado, ao vencer o Indiana Pacers por 92 a 87. A rodada foi de sobrevivência para o Dallas Mavericks, Minnesota Timberwolves e Orlando Magic, que perdiam por 2 a 0. Os resultados Dallas 94 x 91 Utah, Minnesota 93 x 84 San Antonio, Orlando 121 x 116 Milwaukee.