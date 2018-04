Knicks renovam contratos de David Lee e Nate Robinson

Depois de quase três meses de negociações, o New York Knicks anunciou, nesta sexta-feira, a renovação dos contratos do ala David Lee e do armador Nate Robinson, dois dos principais jogadores da franquia na última temporada.

Os Knicks não divulgaram os valores das negociações, mas Lee deverá receber US$ 8 milhões (cerca de R$ 14,4 milhões) por mais uma temporada com o time de Nova York. Com médias de 16,9 pontos e 11,2 rebotes por jogo, o jogador liderou a NBA em double-doubles, com 65.

Já Nate Robinson, atual campeão de enterradas, não teve o valor de seu contrato sequer especulado, a não ser o tempo, que, assim como Lee, será de uma temporada. Apesar da baixa estatura (1,75 m), o jogador fechou a temporada da NBA com médias de 17,2 pontos.

Apesar da renovação, a diretoria dos Knicks deixa claro que a reformulação da equipe virá na temporada 2009/10. Os dois atletas receberão apenas mais um ano de contrato, abrindo a possibilidade de dispensa ou troca, abrindo espaço na folha salarial para ir atrás de atletas como LeBron James, Dwyane Wade e Chris Bosh.