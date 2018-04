Knicks sofrem derrota humilhante Uma temporada de vexames para o Knicks. Além de já estar fazendo uma campanha péssima no campeonato 2001/2002 da NBA, com apenas 14 vitórias em 39 jogos, a tradicional equipe de Nova York foi humilhada pelo Charlotte Hornets na rodada desta segunda-feira, em pleno Madison Square Garden. A derrota por 111 a 68 foi a pior da história do Knicks em casa. Em outros jogos disputados nesta segunda-feira na NBA: o Seattle SuperSonics surprendeu os Sixers na Filadélfia e ganhou por 109 a 98; o Atlanta Hawks derrotou o Houston Rockets por 95 a 91; o Milwaukee Bucks venceu o Detroit Pistons por 97 a 79; o Dallas Mavericks superou o New Jersey Nets por 113 a 105; e o Indiana Pacers passou pelo Chicago Bulls por 93 a 81.