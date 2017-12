Knicks tentam se aproximar dos líderes O New York Knicks pega neste sábado o Golden State Warriors, às 22h30, com transmissão da DirecTV, preocupado em conquistar mais uma vitória na temporada e se aproximar dos líderes na Divisão do Atlântico. Na rodada de quinta-feira, o New Jersey Nets derrotou o Seattle Supersonics por 106 a 94 e manteve a liderança na chave dos Knicks.