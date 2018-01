Knicks vai aposentar camisa de Ewing O New York Knicks decidiu aposentar a camiseta 33 que consagrou o pivô Patrick Ewing. A cerimônia será feita no intervalo do jogo entre os Knicks e o Orlando Magic, dia 28 de janeiro, em Nova York. Ewing é o maior pontuador da equipe em todos os tempos, com 24.815 pontos em 1.183 partidas, mas encerrou a carreira sem homenagens. Hoje, o ex-atleta é assistente técnico da equipe do Washington Wizards.