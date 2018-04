Knicks vence e se aproxima da zona de classificação na NBA

O New York Knicks manteve o bom momento que vive na NBA, e conquistou sua terceira vitória consecutiva na temporada 2009/2010. Na noite de quinta-feira, a equipe superou o Charlotte Bobcats por 97 a 93, e aproximou-se da zona de classificação para os playoffs na Conferência Leste.

Para chegar à 15ª vitória em 35 partidas, o Knicks contou com boa atuação do ala-armador Wilson Chandler. Ele foi o cestinha da noite, com 27 pontos, e ainda foi um dos líderes do time em assistências, com seis, além de ter pego sete rebotes. O pivô David Lee também se destacou, com 22 pontos e sete rebotes.

Pelo Bobcats, o melhor em quadra foi Stephen Jackson, que marcou 26 pontos e pegou sete rebotes. O reserva Ronald Murray foi outro que fez boa partida, tendo marcado 20 pontos em apenas 22 minutos de participação no jogo

Apesar da derrota, o Charlotte Bobcats continua na zona de classificação para os playoffs, ocupando a sétima colocação no Leste, com 15 vitórias e 19 derrotas. O melhor aproveitamento da conferência é do Boston Celtics, que venceu 25 vezes e perdeu apenas oito - o Cleveland Cavaliers, com 28 vitórias e nove derrotas, está praticamente empatado com o rival.

Confira os jogos da rodada:

Quinta-feira, 7 de janeiro

New York Knicks 97 x 93 Charlotte Bobcats

Sexta-feira, 8 de janeiro

Philadelphia 76ers x Toronto Raptors

Washington Wizards x Orlando Magic

Atlanta Hawks x Boston Celtics

New Orleans Hornets x New Jersey Nets

Minnesota Timberwolves x Indiana Pacers

Memphis Grizzlies x Utah Jazz

Milwaukee Bucks x Chicago Bulls

San Antonio Spurs x Dallas Mavericks

Phoenix Suns x Miami Heat

Portland Trail Blazers x Los Angeles Lakers

Denver Nuggets x Cleveland Cavaliers

Golden State Warriors x Sacramento Kings