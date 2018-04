Knicks vencem a forte equipe do Dallas O New York Knicks venceu nesta quinta-feira o Dallas Mavericks por 108 a 101 no Madison Square Garden, em Nova York. Destaque para o pivô Marcus Cambi, dos Knicks, que marcou 26 pontos. A equipe de Nova York vinha de duas derrotas consecutivas. Já o Dallas interrompeu uma seqüência de 10 jogos sem perder. O cestinha da partida foi Dirk Nowitzki, dos Mavericks, com 30 pontos. Confira o resultado dos outros jogos: Houston 99 x 97 Detroit; Charlotte 114 x 102 Golden State.