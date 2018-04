Knicks vencem Boston Celtics e largam em vantagem nos playoffs da NBA

NOVA YORK - O New York Knicks saiu em vantagem na série melhor de sete partidas diante do Boston Celtics, na primeira rodada dos playoffs da Conferência Leste da NBA. Atuando diante de sua fanática torcida, no Madison Square Garden, o time nova-iorquino derrotou o rival por 85 a 78, neste sábado. As duas equipes voltam a se enfrentar na terça-feira, novamente em Nova York.

O principal cestinha da partida foi o ala Carmelo Anthony, que anotou 36 pontos apesar de seu aproveitamento nos arremessos de quadra não ter sido dos melhores: 13 convertidos em 29 tentados. Como de costume, ele teve o auxílio do reserva J.R. Smith, que saiu do banco para anotar 15 pontos, também em dia de baixo aproveitamento nos arremessos: sete certos em 19 arremessados.

Pelo lado do Celtics, destaque para o ala Jeff Green, cestinha da equipe, com 26 pontos, e que impediu que o estrago causado por Carmelo Anthony fosse maior, graças a uma boa marcação. Paul Pierce anotou 21 pontos e Kevin Garnett teve atuação discreta, com oito pontos e nove rebotes.

O baixo aproveitamento nos arremessos foi visto durante todo o jogo por ambas as equipes, que ficaram abaixo dos 45% nos chutes de quadra - 41,5% para o Celtics e 40,5% para o Knicks. Mesmo assim, os dois lados insistiam nas tentativas de três pontos, nas quais o índice era ainda pior: cinco certos em 20 tentados pelo time de Boston, e nove em 25 para os nova-iorquinos.

Mesmo com a pontaria ruim, o Knicks conseguiu saltar à frente no placar no primeiro tempo, que terminou em 53 a 49. O equilíbrio foi mantido no terceiro período, mas o Celtics, ligeiramente melhor, conseguiu saltar à frente. No último quarto os dois times erraram muito, mas Carmelo Anthony apareceu bem nos momentos decisivos e garantiu a vitória.