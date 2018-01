Knicks vencem mais uma na NBA Ao vencer a equipe do Houston Rockets, na madrugada deste sábado, na casa do adversário, o time do New York Knicks conseguiu o que precisava para deixar a desconfortável lanterna da Divisão do Atlântico da Conferência Leste nas mãos do Miami Heat. A partida terminou com o placar de 99 a 83 em favor do time da Big Apple. Depois de classificar-se durante 14 anos seguidos para os playoffs da liga norte-americana de basquete (NBA), os Knicks ficaram de fora da segunda fase do torneio no ano passado, e um dos pontos que mais abalou a estrutura da equipe foi a defesa pouco efetiva. Na atual temporada, o time só tem vencido quando consegue atuar bem defensivamente, como foi o caso nesta partida. O destaque negativo do jogo ficou por conta do novato chinês do time de Houston, Yao Ming, que não conseguiu furar o bloqueio defensivo dos Knicks. Esta foi a segunda derrota consecutiva em casa do time do Texas. Confira os demais resultados da noite: Atlanta Hawks 81 x 79 San Antonio Spurs Cleveland Cavs 89 x 113 Indiana Pacers New Jersey Nets 110 x 90 Milwaukee Bucks Miami Heat 90 x 70 Boston Celtics Memphis Grizzlies 99 x 86 Orlando Magic Chicago Bulls 100 x 113 Minnesota TimberWolves Phoenix Suns 108 x 95 Los Angeles Clippers Golden State Warriors 101 x 96 Toronto Raptors Portland TrailBlazers 103 x 98 Utah Jazz